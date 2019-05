“Ci sono tante situazioni ambientali e di spogliatoio che possono aver influito, ma per la Champions ha un buon vantaggio e penso possa mantenerlo. Oggi entrare in Champions è come vincere un titolo”. È il parere espresso da Andrea Mandorlini a Radio Sportiva riguardo alla stagione dell’Inter. “Spalletti - prosegue- ha fatto un buon lavoro e non vedo perché non continuare a dargli fiducia. L'Inter va rinforzata e Marotta credo sia il miglior dirigente che potessero prendere per il futuro”.