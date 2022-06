Intervistato Radio Ser Catalunya, l'attaccante del Barcellona, in prestito allo Spezia, Rey Manaj ha confermato l'interesse del club ligure a riscattarlo dai catalani: "Lo Spezia sta parlando con il Barcellona perché vuole comprarmi e pagare quanto pattuito per la cessione. È ancora presto, me la voglio prendere comoda. Mi trovo molto bene a La Spezia ma dobbiamo vedere che vuole fare la squadra".