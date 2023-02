Il Manchester City, attraverso una nota ufficiale, ha espresso la propria posizione in merito al deferimento deciso dalla Premier League per presunte reiterate violazioni del Fair Play Finanziario: "Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League, in particolare in considerazione del grande impegno e della quantità di materiali dettagliati forniti alla LFP.