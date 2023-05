Il ritorno di un'italiana in finale di Champions League è "tanta roba per mille motivi", secondo il presidente del CONI, Giovanni Malagò. "Il fenomeno Champions è planetario, immaginatevi che riflessi ci saranno sul nostro calcio e lo sport in generale per Inter-Manchester City, con i diritti tv della Serie A ancora da vendere. Sarà un bello spot", ha spiegato a Sky Sport.