Che ne pensa del momento dell'Inter di Inzaghi?

"Credo che la squadra lo scorso anno non ha vinto perché le cose non sono state fatte nel modo giusto nel momento importante. Quest'anno ha pagato in Champions. Nell'ultima partita faccio fatica a comprendere i tre cambi, ossia tre difensori centrali in una partita in cui hai perso 3-1. Va recuperato il gruppo, la consapevolezza, l'autostima e la fiducia. Non è semplice perché tutte si sono rinforzate e un campionato così equilibrato negli ultimi anni non c'è mai stato. L'Inter deve recuperare in fretta, è importante tornare in Champions. Va ricostruita una mentalità che si è persa".

Inter e Juve non sono squadre da titolo?

"E' un campionato anomalo, sono quasi due campionati distinti vista la sosta per i Mondiali. Bisognerà vedere anche come rientreranno i nazionali. Per Juve e Inter non è facile. E' vero che la Juve negli anni scorsi è riuscita a ribaltare situazioni difficili, ma quando parti male fai fatica a raddrizzare la barca, perché c'è poco tempo e sei costretto solo a rincorrere. Le prossime partite saranno già determinanti. Juve e Inter poi hanno anche due gironi di Champions delicati. Un'eliminazione potrebbe incidere ancor di più negativamente".