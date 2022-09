La Premier League si ferma in segno di lutto: le squadre del massimo campionato inglese non scenderanno in campo nel fine settimana dopo la morte della Regina Elisabetta II, scomparsa ieri pomeriggio. Non si disputeranno pertanto le gare della settima giornata. "In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II", si legge in una nota della Premier. "Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera".