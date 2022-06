Romelu Lukaku e l'Inter potrebbero presto riabbracciarsi. Dopo l'improvvisa cessione dell'estate scorsa, l'attaccante belga sta facendo pressione sul Chelsea per ritornare a Milano, sponda nerazzurra, cercando di sbloccare la trattativa tra il club milanese e i Blues. Un negoziato che, per i betting analyst di Snai, potrebbe andare in porto con il ritorno all'Inter che vale 1,60 volte la posta.