L'operatore di mercato Dario Canovi, interpellato da Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta Scudetto. Napoli in piena corsa? “Non escludo neppure il Milan. E attenzione all’Atalanta. Il Napoli non ha le coppe, hanno speso centocinquanta milioni. Due anni fa hanno vinto uno Scudetto, hanno perso Osimhen ma Lukaku in Italia ha sempre fatto molto bene. Il Napoli ha tutto per pensare di essere una delle squadre favorite. È un dovere del Napoli quello di ambire allo Scudetto”, ha concluso.