"Oggi tutti parlano male della Juventus, ma è una è una di quelle società che ha contribuito al sostentamento del nostro mondo. In tanti si sono abbeverati da lì, e non può essere ogni male del calcio italiano. Poi non entro nel merito dei fatti, quello spetta ai magistrati". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando a margine del 'Premio Colalucci' dell'inchiesta aperta sul club bianconero. "Se ho parlato con Agnelli? L'ho visto in Senato e l'ho abbracciato - ha raccontato il numero uno del club biancoceleste -. Mi ha dato un'impressione non giusta dal punto di vista umano".