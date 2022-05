Chi meglio di un ex giocatore può dare consigli pratici alla sua squadra per raggiungere un obiettivo così importante? Ci ha provato Giovanni Lodetti , ex del Milan , a tracciare una serie di concetti da seguire nella volata scudetto: "Ci credo seriamente al successo finale. Ho visto una squadra pronta dal punto di vista mentale: nel corso del campionato è la formazione che si è mantenuta più costante. Lo meriterebbe"; la convinzione di Lodetti ai taccuini di MilanNews .

“Sicuramente sono diversi anni che, a questo punto del campionato, non si trovava in testa alla classifica. La priorità adesso è non perdere la concentrazione, rimanere uniti e credere nel capolavoro. Il vantaggio è trovarsi avanti, l’Inter è chiamata a fare qualcosa di più”.

Verona, in questo senso, può essere la partita del tricolore?

“Può dare tantissimo. Bisognerà superare anzitutto l’aspetto psicologico, perché sappiamo tutti in passato cosa ha rappresentato la 'fatal Verona' (in riferimento agli scudetti persi dai rossoneri al Bentegodi nel 1973 e nel 1990, ndr) per il Milan. I rossoneri non hanno alternative, con la giusta convinzione devono scendere in campo per vincere. Non c’è più tempo per fare i calcoli”.