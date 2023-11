A margine della cerimonia della posa della prima pietra del nuovo PalaItalia, l'impianto principe delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, parlando della spinosa questione San Siro non solo ha confermato che lo stadio Giuseppe Meazza sarà il luogo della cerimonia inaugurale dei Giochi ma ha ribadito la candidatura non solo per la cerimonia di inaugurazione ma anche per la finale Champions sempre dello stesso anno: "Meglio nel 2026 che nel 2027", la battuta di Sala.