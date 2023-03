Intervistato da Itasportpress, l'ex dirigente tra le altre del Catania, Pietro Lo Monaco racconta un aneddoto legato al passato di Alberto Zaccheroni che prima di dire di sì alla sfida di Udine "voleva andare all'Inter - come spiega -. Era tutto fatto con Moratti e noi lasciavamo partire il nostro allenatore che sognava Milano. Poi però Gigi Simoni vinse la Coppa Uefa e il presidente nerazzurro rinunciò a Zaccheroni confermando il suo mister. Allora il Milan si fece avanti e lo convinse. Zaccheroni che è il migliore tecnico che ho avuto per capacità di esprimere il lavoro in campo mi chiamò a gennaio e mi disse che gli mancava un'ala per vincere lo scudetto visto che la Lazio era avanti. Parlai con Galliani e gli consigliai un argentino non conosciuto in Italia.