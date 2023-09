L'ultima giornata di campionato ha seminato indizi importanti per quanto riguarda le ambizioni di Inter e Juve in ottica scudetto, secondo l'ex ad del Catania, Pietro Lo Monaco: "Pur non brillando, la squadra di Inzaghi ha conseguito ulteriori tre punti e, quindi, si è consolidata in testa alla classifica. I bianconeri, invece, confermano di non avere un organico capace di puntare al titolo - le sue parole a TuttoMercatoWeb -. La partita contro il Sassuolo ha confermato i problemi. A centrocampo faticano ad esprimere un calcio di qualità.

Davanti sono dipendenti dalla vena di Vlahovic e Chiesa. E hanno poche alternative valide. Difficilmente si potranno proporre per il titolo”.