Pietro Lo Monaco, ex ds del Catania, parla ai microfoni di 1 Station Radio degli sviluppi del calciomercato: "Le mutazioni, nel calciomercato, si susseguono con una velocità impressionate. Io, fino a dieci giorni fa, quando il Napoli parlava di Scudetto lo ritenevo azzardato. Stava approntando una ristrutturazione economica della società, poi hanno fatto dei colpi importanti sul mercato. Gli azzurri hanno fatto il salto di qualità e si propongono per il titolo insieme a Inter, Milan e Juventus, la quale, ad oggi, mi sembra troppo brutta per essere vera. La Roma, al contrario, fino a dieci giorni fa l’avrei messa il lizza per lo Scudetto, poi sono arrivati gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, che hanno dato un calcio alle ambizioni. Ora Mourinho dovrà fare di necessità virtù”.