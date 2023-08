"Luciano Spalletti è un grande allenatore, una persona di grande competenza e di grandi capacità comunicative e farà sicuramente molto bene. Bisogna avere piena fiducia in lui". Questa è l'investitura che Marcello Lippi, il ct campione del mondo 2006, fa ai microfoni di ADNKronos per Luciano Spalletti, da qualche giorno ufficializzato come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.