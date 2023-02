L'avventura di Marcello Lippi all'Inter non è stata scintillante. Lo dimostrano non solo i pessimi risultati, ma anche un aneddoto raccontato da Massimo Marazzina a Sportitalia. L'attaccante segnò la rete del 2-1 della Reggina ai nerazzurri che costò l'esonero al tecnico. "L'ho ritrovato mille volte e gli ho fatto anche tanti gol. L'anno dopo l'ho incrociato quando ero al Chievo, segnai due gol ma perdemmo 3-2. Prima della partita ci siamo rivisti e mi sono scusato per l'anno prima, E lui mi ha detto, come battuta: 'Tranquillo, mi hai fatto un favore'".