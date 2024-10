Intervistato da TMW, l'ex bianconero Nicola Legrottaglie non ha dubbi: "La Juventus può assolutamente lottare per lo scudetto. È forte e strutturata per essere competitiva in tutte le competizioni. Se ribalti una gara come quella in 10, con quella idea... Ha dato entusiasmo a chiunque, sia a chi era in campo, sia a chi ha visto la partita. C'è l'ambiente giusto per raggiungere risultati. Napoli, Inter e Juventus si contenderanno il titolo". Questo il pensiero dell'ex bianconero che non ha alcun dubbio neppure a proposito del buon prosieguo stagionale anche senza Bremer.

Senza il difensore ex Torino, la squadra di Thiago Motta "perde tanto perché non ci sono giocatori come lui a livello di leadership e di caratteristiche. Permetteva di sviluppare il gioco in un certo modo e dispiace, ma, da come ha risposto ieri la squadra, non è fondata sul singolo, si vede uno spirito veramente bello, che non vedevo da tanto. C'è attaccamento da parte dei giocatori e dell'ambiente circostante".