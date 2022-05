Il Metropolitan Museum of Art di New York sarà il palcoscenico del grande evento di lancio della nuova sede della Lega Serie A nella megalopoli statunitense. L'appuntamento è per martedì 24 maggio alle 18.30 ora locale, subito dopo la fine del campionato di Serie A. "Calcio is back", è scritto sull'invito: l'evento, ricorda La Repubbica, richiamerà gli stakeholders, i presidenti italiani pronti a partire per la Grande Mela, gli sponsor, le leggende, i grandi network made in Usa. Duecentocinquanta gli ospiti previsti.