Cristian Ledesma è convinto che il piazzamento Champions che la Lazio va cercando nel rush finale di campionato, forte del suo secondo posto in classifica, non dipenderà solo dagli scontri diretti contro le milanesi, in programma nelle prossime tre giornate: "Non saranno determinanti, la qualificazione passerà pure dalle altre partite - ha spiegato l'argentino alla Gazzetta dello Sport -. Soprattutto in un campionato come questo in cui si possono prendere punti contro chiunque, come anche perderli... Lo stanno dimostrando tanti risultati. Domenica, vista la classifica, sarà più decisiva per l’Inter che per la Lazio.

La formazione di Inzaghi a livello di rosa è fortissima, forse la più completa in Serie A per poter disputare al meglio diverse competizioni. Poi si penserà al Milan, ma prima ci sarà anche la gara col Sassuolo". .