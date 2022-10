Si sono concluse le partite delle 18.45 di Europa League e Conference League. In campo anche la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata in Europa League. Solo 0-0 per la squadra italiana sul campo dello Sturm Graz, entrambe salgono a 4 punti in classifica dopo 3 partite. Rimonta del Manchester United in Cipro contro l'Omonia, goleada del Psv che batte 0-5 lo Zurigo. Vincono anche Monaco e Real Sociedad. In Conference League da segnalare la vittoria del West Ham grazie ad una rete di Scamacca contro l'Anderlecht di Esposito (entrato nel finale).

I risultati di Europa League:

Helsinki-Ludogorets 1-1

Malmo-Union Berlino (0-1 ancora in corso)

Monaco-Trabzonspor 3-1

Omonia-Manchester United 2-3

Sheriff-Real Sociedad 0-2

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1

Sturm Graz-Lazio 0-0