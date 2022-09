L'Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa è tra le principali candidate per la conquista del Mondiale in Qatar in programma fra due mesi. La convinzione è di Luis Islas, ex portiere dell'Albiceleste, che intervistato da TNT Sports si è espresso favorevolmente nei confronti del gruppo di Lionel Scaloni: "Penso che l'Argentina sia una candidata. E' una squadra altamente competitiva. Se l'allenatore guarda la panchina ha dei livelli superlativi. Sotto quell'aspetto mi emoziona".