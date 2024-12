"Sicuramente sarà una bella serata, sarà bello rivivere lo scudetto vinto e la seconda stella che erano il principale obiettivo sin dall’inizio. Ce lo aveva detto la società. Abbiamo lavorato tantissimo e alla fine tutto quel lavoro è stato ripagato sul campo e poi alzando il primo scudetto da capitano è stato un momento bellissimo”. Parla così Lautaro Martinez nell'intervista rilasciata a Sky Sport prima della cerimonia del Gran Galà AIC.

Ultimamente la FIFA non ti ha premiato. Come mai non sei tra i migliori giocatori?

“Non lo so… ma come dico sempre: i premi individuali sono importanti ma quello che conta sempre è la squadra. In questo momento sono in difficoltà, sono un po’ in ritardo come ho detto anche alle telecamere dopo il derby, ma so che l’Inter sta vincendo ed è quello che a me dà felicità. Poi sì, vorrei essere quello dell’anno scorso ma l’importante che l’Inter sia sempre lì in alto”.

Cosa ti manca al momento? Perché per gol sei in media rispetto agli altri anni, eccezion fatta per l’anno scorso.

“Credo un po’ di tutto dai, perché tutte le stagioni sono diverse e le partite si sviluppano in maniera diversa. Il gioco cambia, le squadre si difendono da noi più basse e fanno le ripartenze, dobbiamo capire tante cose… Ma sì, io cercherò di migliorare come ho sempre fatto nella mia carriera”.

Guardando tutto ciò che fai in partita posso dire che stai diventando grande…

“Io cerco sempre di dare una mano ai compagni, sono loro che mi rendono ogni giorno, non so se più forte, ma giocatore di calcio”.

Imperversa sulla scena anche Marcus Thuram, del quale il Toro parla così: "Che devo dire di Marcus? Sta dimostrando tutto il potenziale che ha e mi dà una grandissima mano”.

Ma perché tu sei il cattivo?

"Perché Marcus non rispetta le regole".

Ma con questa risposta avrà una multa in meno?

"Ma sì, è un bravo ragazzo. Paga per tutti".

Dove può arrivare questa Inter?

"Il più in alto possibile. Cerchiamo sempre di alzare il livello, questo è il messaggio principale nello spogliatoio".