Intervistato da Inter TV Lautaro Martinez ha commentato così il match vinto per 3-0 contro lo Spezia: "Sono contento per la vittoria come prima cosa. Poi oggi siamo stati bravissimi a portare a casa questi tre punti, non era facile. Sappiamo che la strada è ancora lunga. Oggi non era facile, loro sono una squadra molto compatta, fanno bene la fase difensiva. Siamo stati bravi a trovare gli spazi, poi quando la partita si è aperta dopo il primo gol siamo stati bravi a portarla a casa".