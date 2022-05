Come vi sentite? “Benissimo, sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti e ci tocca correre. In mezzo ci sarà la finale di Coppa Italia, dobbiamo prepararci bene per questo sprint finale”.

Quanto morale vi dà questa vittoria?

“Loro sono una squadra fisica che gioca in ripartenza, l’abbiamo preparata bene. Abbiamo sofferto ancora una volta gli ultimi minuti, ma siamo riusciti a vincere. Ora prepariamo la prossima partita che sarà ancora più difficile perché finisce il campionato e dobbiamo vincere”.

In questi giorni avete dovuto preparare di più questa partita a livello mentale?

“Non so se l’abbiamo preparata in un’altra maniera, ma in questo momento serve essere più gruppo ed essere fratelli dentro il campo perché dobbiamo vincere. Non ci sono punti da perdere, manca poco ma sappiano quello che dobbiamo fare. E quello che dobbiamo fare è vincere. Basta”.