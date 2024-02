Davide Lanzafame, ex calciatore di Juventus, Bari, Catania, Parma, Grosseto, Novara, è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it. Il due volte campione d'Ungheria con Honved e Ferencvaros, oggi allenatore del Borgaro Nobis in Eccellenza, ha trattato alcuni temi della Serie A: in questo passaggio dell’intervista, Lanzafame parla della supremazia dell’Inter in campionato e del possibile obiettivo dei nerazzurri in Champions League.

L’Inter, secondo te, può avere qualche chance in ottica Champions League, se dovesse chiudere con buon anticipo il discorso Scudetto?

“Portandosi avanti col campionato, sarebbe grandioso arrivare alla parte cruciale della Champions League potendo fare più rotazioni e potendo avere più freschezza: questo è certamente un aspetto da considerare per un allenatore”.

Secondo te, la Juventus non aveva le potenzialità per vincere lo Scudetto?

“Io penso che solo l'Inter poteva perdere questo campionato: per valore tecnico, per il fatto che già negli ultimi due anni avrebbe dovuto lottare per vincerlo e alla fine non ce l'ha fatta. I nerazzurri quindi, per queste motivazioni, per me restano nettamente favoriti”.