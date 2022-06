La Vis Nova Giussano, località in provincia di Monza e Brianza, diventerà un Centro di formazione per l’Inter, che già vanta 14 affiliazioni a livello nazionale. Un risultato ragguardevole per la società con una dedica ad una persona particolare: "Dopo il raggiungimento di questo prestigioso traguardo – scrive la società neroverde in una nota- il pensiero corre a Stefano Borgonovo che, insieme con l’amico Marco Barolio, ha dato inizio a questa splendida avventura e a ciò che è diventata la grande famiglia neroverde, un ringraziamento sentito a tutte le persone che sono con noi ogni giorno".