Ora è ufficiale. Il comitato esecutivo UEFA, riunitosi oggi 16 dicembre come da programma, ha deciso: la prossima Supercoppa Europea si giocherà il 13 agosto 2025 al Bluenergy Stadium di Udine, fa sapere Sky Sport. Sarà la prima volta dall'era della finale in gara unica che il trofeo verrà assegnato in Italia.

La Supercoppa Europea 2025 si giocherà ad Udine

