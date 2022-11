Sessantotto minuti in campo per Hakan Calhanoglu che dopo aver chiuso in bellezza il suo 2022 con l'Inter, torna subito in campo con la Nazionale turca, impegnata questo pomeriggio nell'amichevole contro la Scozia. Titolarissimo anche in Nazionale, il centrocampista nerazzurro si è reso protagonista con l'assist del gol del vantaggio messo a segno da Kebak al 40esimo. Rete alla quale replica Under a quattro minuti dalla ripresa. Gli scozzesi tentano di reagire e al 62esimo arriva il gol di McGinn che chiude il match. A Diyarbakır vince la Turchia che batte la Turchia per 2-1.