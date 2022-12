La Lega Serie A sta pensando di aprire un proprio canale radio. Come informa una nota pubblicata oggi, è aperto "l'invito a manifestare interesse per la realizzazione del Canale Radio della Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025".

Entro le 10.00 del 31 gennaio 2023 i soggetti interessati potranno lavorare al progetto per candidarsi.