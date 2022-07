Decisione che fa rumore da parte della DFB, la Federcalcio tedesca, che ha comunicato l'abbandono del soprannome Die Mannschaft (la squadra) per la sua nazionale di calcio maschile dove milita anche l'interista Robin Gosens, sostenendo che se questo termine da un lato potrebbe essere riconoscibile all’estero, d’altro canto in patria è stato esposto a critiche a più riprese. Il nome è stato ufficialmente introdotto un anno dopo che la Germania ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo della storia, in Brasile nel 2014, e faceva parte del marchio che ruotava attorno alla Nazionale. Ma un’uscita al primo turno alla Coppa del Mondo 2018 e un’eliminazione agli ottavi di finale all’Europeo dello scorso anno non hanno aiutato a consolidare il brand tra i tifosi tedeschi delusi.