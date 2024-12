La Lega Serie A convoca ufficialmente l'assemblea per lunedì 9 dicembre. Tra i temi all'ordine del giorno, come si legge nella nota diramata pochi minuti fa, ci sono anche l'elezione del presidente della Lega Serie A e dell'amministratore delegato.

IL COMUNICATO:

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per Lunedì 9 dicembre 2024 prima Assemblea Elettiva (articolo 9.6.d.i/Statuto) esclusivamente in presenza, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in via Ippolito Rosellini, 4, Milano alle ore 09.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Elezione del Presidente della Lega.

3. Elezione dell’Amministratore Delegato della Lega.

4. Elezione di un Consigliere di Lega indipendente.

5. Elezione di altri quattro Consiglieri di Lega.

6. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due Componenti effettivi e dei due Componenti supplenti.

7. Nomina dell’Organismo di Vigilanza.

8. Indicazione di tre Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega.