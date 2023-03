"Si è tenuto l’incontro formativo per i team manager di Lega Pro, organizzato per le licenze nazionali federali 2022/23 con protagonisti i team manager dei club della Lega Pro, la terza serie italiana. Il tema principale della giornata ha riguardato 'La gestione della squadra e l’organizzazione di una gara' e ha visto come relatori tre dirigenti dell'Inter: Marco Benetti, direttore organizzativo-area sport, che ha parlato dell’organizzazione di una partita casalinga; il segretario generale Cristiano Mozzillo, che ha spiegato come avviene la collaborazione tra segreteria sportiva e team manager.