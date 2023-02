Dopo la promo di San Valentino a prezzo scontato, DAZN propone un'altra iniziativa per i suoi abbonati. Per i nuovi abbonati, infatti, fino al 19 febbraio c'è la possibilità di avere allo stesso prezzo anche La Gazzetta dello Sport Digital Edition. L’offerta è riservata a coloro che attivano un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ o 39,99€ al mese o con abbonamento DAZN PLUS a 44,99€ o 54,99€ al mese su dazn.com/gazzetta (e non tramite APP) con una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento. Altri metodi di pagamento non concorrono all'iniziativa.