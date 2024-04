La Curva Nord è in visibilio come l'intero universo nerazzurro perché la formula tricolore è adesso realtà per l'Inter: "Ripetetelo alla Madonnina chi è il campione e chi il piangina", così il gruppo organizzato del tifo interista ha commentato il successo del derby di stasera con uno striscione, lanciando una frecciata diretta ai cugini, che escono da San Siro tristi e svuotati.