Simone Tiribocchi ha parlato della lotta al vertice a MilanNews24: "Sarà una lotta scudetto molto particolare. Non sarà come gli ultimi due anni dove Napoli e Inter hanno dominato. Sarà un campionato lottato dove vedo Napoli, Inter e Juve più del Milan a contendersi lo scudetto. Il Milan è una squadra molto bella da vedere quando attacca, ma proprio per caratteristiche dei suoi giocatori fa fatica a trovare automatismi difensivi. Non ci riesce sempre, specie quando non ha calciatori al 100 per cento della forma".