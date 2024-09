L'Olympique Marsiglia, nonostante abbia giocato negli ultimi venti minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Derek Cornelius, ha avuto ragione del Nizza nel derby della Costa Azzurra disputato al Velodrome. La formazione di Roberto De Zerbi si è imposta col punteggio di 2-0, grazie ai gol di Neal Maupay nel primo tempo e di Luis Henrique nella ripresa. Valentin Carboni, dato in dubbio alla vigilia, alla fine era a disposizione del tecnico ma è rimasto in panchina per l'intero incontro. Con questo successo, i Phocéens balzano momentaneamente in vetta alla classifica della Ligue 1.