L'Italia di Luciano Spalletti, dopo vittoria per 4-0 su Malta di ieri sera a Bari, nella notte ha fatto rientro a Coverciano per gli ultimi preparativi in vista della sfida di martedì a Wembley contro l'Inghilterra, fondamentale per il cammino verso Euro 2024.

Al termine della mattinata di riposo - riferisce l'ANSA - il gruppo azzurro riprenderà nel pomeriggio il lavoro, differenziato tra chi ha giocato ieri e chi no, che proseguirà poi domattina. La partenza per Londra è prevista per domani pomeriggio.