Un premio per i suoi ragazzi. Il tempo per godersi l’ennesimo successo contro il Milan e ricaricare le pile stando con le proprie famiglie. Simone Inzaghi – secondo quanto verificato da FcInterNews - dopo l’1-0 di ieri sui rossoneri, ha concesso due giorni e mezzo liberi ai calciatori dell’Inter. La ripresa degli allenamenti è stata infatti fissato per mercoledì pomeriggio. Il prossimo lunedì la sfida alla Sampdoria.