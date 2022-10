Preso atto di quanto avvenuto ieri nel secondo anello verde, l'Inter sta pensando di offrire una sorta di risarcimento ai tifosi che sono stati loro malgrado costretti a lasciare, anche con metodi poco ortodossi, la Curva Nord, in occasione del match contro la Sampdoria. Insieme al responsabile della sicurezza, l’Inter sta prendendo in considerazione misure cautelative nei confronti di chi è stato costretto a lasciare il posto pagato: possibile un rimborso o un biglietto in regalo per le partite successive.