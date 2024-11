Përparim Daiu, ex giocatore della Nazionale albanese, ha analizzato il momento della formazione di Sylvinho ai microfoni di Report TV. Soffermandosi in particolare su Kristjan Asllani verso il quale si dimostra particolarmente critico suggerendogli anche di lasciare l'Inter per provare ad avere più spazio: "Asllani viene strombazzato per un giocatore che ha valori, creatività, ma secondo me ad Asllani manca l'aggressività per prendersi quei metri che servono in campo. Non solo per colpa sua, ma anche per il tempo di gioco limitato che per me ha un effetto. Siamo realisti, diciamo che Asllani è dietro Hakan Calhanoglu nel ruolo dove l'Inter basa il gioco. Asllani deve fare di più in allenamento e tante altre cose".

Daiu prosegue: "Ho visto che non è la prima scelta, ma nemmeno la seconda. C'è Piotr Zielinski. Per Asllani, quei dieci minuti all'Inter non valgono più di 90 minuti altrove. Il centrocampo deve essere il motore, avere energia. Non basta solo quel gioco con i passaggi paralleli, i passaggi dietro; Ad Asllani mancano le verticalizzazioni, anche gli ultimi passaggi".