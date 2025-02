"Il grande tema è come contrastare non solo i comportamenti violenti, ma anche l'economia criminale che non è un tema secondario". L'ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione del docufilm 'Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo', rispondendo a chi domanda se si aspetta un aiuto da parte dei club per incrementare la sicurezza negli stadi italiani: "Le società calcistiche sanno che possono contare sulla collaborazione piena delle forze dell'ordine a tutti i livelli. Ma anche che devono garantire necessariamente il rispetto della norma che stabilisce che le forme di dialogo con la tifoseria sono quelle codificate e che, con i delinquenti, non si hanno rapporti impropri".

Abodi ha poi sottolineato che "pirateria e scommesse illegali sono fattori criminali di fronte ai quali ci poniamo, a volte, con una certa leggerezza. Ma così si alimenta l'economia criminale. Siamo tutti responsabili e si è discusso di interventi non solo su chi offre il servizio ma anche su chi ne usufruisce. Oltre a come responsabilizzare il sistema calcistico, di educazione al tifo, di valorizzazione del gradimento delle società, dell'utilizzo della tecnologia per una selezione oggettiva, di un utilizzo più efficace del Daspo".