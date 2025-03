Dopo la vittoria di sofferenza e in rimonta dell'Inter contro il Monza, e la successiva vittoria del Napoli contro la Fiorentina per 2-1, i bookmaker non hanno dubbi: la lotta scudetto è ancora una contesa a due. A poco è servito in tal senso il gran successo dell'Atalanta che ieri sera allo Stadium ha schiacciato letteralmente la Juventus di Thiago Motta.

Nonostante il 4-0 della Dea contro i bianconeri, in pole per la vittoria del Tricolore restano Inter e Napoli, rispettivamente a 1,58 su 888sport e a 1,75 su Planetwin365 i nerazzurri, a 2,70 e 2,75 i partenopei, mentre la vittoria della Dea è passata da 9,50 a 7 su su Bet365. Dopo il pesantissimo storico ko di ieri sera invece, scivola a 67 la quota di William Hill della Juventus.