Dopo quasi due mesi di indisponibilità per l'infortunio, Gian Piero Gasperini ritrova Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano ha completamente assorbito il problema alla caviglia e il tecnico dell'Atalanta annuncia la sua presenza per la sfida di domani contro il Milan: "Siamo andati benissimo anche senza lui, ma è chiaro che il suo rientro ci dà garanzie, per noi è ulteriore rinforzo.

Ieri ha fatto un buon allenamento, il primo con la squadra: il dolore alla caviglia si è molto ridotto, può essere pronto già per rientrare domani". In una fase cruciale per la Dea, che comprende anche il match contro l'Inter, riecco una pedina preziosa per l'attacco.