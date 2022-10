Si è svolto nella cornice di Palazzo Reale il terzo incontro di approfondimento previsto dal Dibattito Pubblico su San Siro, incentrato sul rapporto tra il pubblico e il privato e sulla sostenibilità economica dell’intervento. Tra i vari interventi, Calcioefinanza.it registra quello dell'Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi: "Per me è stata una serata estremamente interessante, gli spunti arrivati sono molti e molto puntuali. Il dibattito pubblico è un istituto nuovo, lo stiamo anche sperimentando, alcune cose funzionano altre meno. L’amministrazione ha dato un interesse pubblico sull’unica proposta che è stata formulata in questi anni, da soggetti che sono i soggetti che possono presentare una proposta. Perché la proposta può arrivare da loro, dal Comune o da un investitore terzo, ma quest’ultima ipotesi oggi non è avvenuta. La dichiarazione di pubblico interesse non è l’approvazione del progetto, è il punto di partenza del progetto. È da 3 anni che se ne parla, ma non è questo il momento in cui si decide, le squadre lo sanno ed è così proprio per i temi che sono emersi. Oggi abbiamo garanzie sulla fattibilità finanziaria? Certo che no. Abbiamo garanzie sugli investitori? No. Mi viene da dire, però, anche sulle metropolitane e altri interventi. È un discorso in generale, vale anche per la ristrutturazione. Anche se dovessimo valutare la ristrutturazione, c’è sempre un problema di rischio. Sono rischi che sono sempre presenti, soprattutto in operazioni così importanti dal punto di vista finanziario".