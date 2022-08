Secca vittoria per l'Anderlecht che ieri ha sbancato il campo del Sint-Truiden col punteggio di 3-0. Successo netto, nel quale ha avuto un ruolo marginale Sebastiano Esposito, entrato all'81esimo, a risultato ormai acquisito, in luogo di Fabio Silva, autore di uno dei tre gol. Felice Mazzù, allenatore dei biancomalva, è tornato nuovamente sul giovane attaccante nel dopopartita spiegando: "Quando abbiamo segnato la terza rete, sono saltato sul collo di Sebastiano. Non credo che fosse felice oggi, ma devo fare delle scelte. Volevo dimostrargli che ci sono ancora per lui. Deve mantenere la buona mentalità. Il fatto che io abbia scelto Mario Stroeykens al suo posto era per dare un messaggio. Giovedì è già entrato bene contro il Paide. Volevo dimostrargli che credo in lui".