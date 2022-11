"Tanto è nelle mani del Napoli, 8-10 punti sono tanti. Può succedere tutto però, l'Inter l'anno scorso era prima, ma è stata raggiunta dal Milan. L'importante è essere costanti e farsi trovare pronti nelle partite che contano. Il Napoli fin qui ha sbagliato poco". Lo dice Antonio Floro Flores, intervenuto ai micorofoni di TMW News per parlare della Serie A e del distacco del Napoli dalle rivali.

"Quanto ha pesato per l'Inter l'infortunio di Lukaku? Sicuramente tanto, ma l'Inter ha grandi sostituti come Dzeko. Il Napoli non sta lì per demerito dell'Inter", il pensiero dell'ex attaccante.