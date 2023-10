"Sandro sta giocando una partita importante contro la ludopatia: vincerà anche questa". Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, si è espresso così, in occasione dell'evento all'Ambasciata italiana a Londra, a proposito delle del caso delle scommesse sportive sui siti illegali che ha travolto il suo assistito.

"Mi ha fatto piacere il discorso di Gravina, è importante che i ragazzi non si sentano soli - le parole del procuratore riportate da Gazzetta.it -. Complimenti al Newcastle che è sempre stato al fianco a Sandro. Lui è sotto shock, è scosso e triste. Spero che questa esperienza salvi la sua vita e quella di tanti altri, che aiuti chi cade nel suo stesso vizio. Ha capito che deve affrontare questo problema in maniera determinata. Il club in questo momento è assolutamente al suo fianco".