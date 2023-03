Perso il posto in favore di Marco Carnesecchi alla Cremonese, dove si era trasferito la scorsa estate per riscattare la stagione da vice di Samir Handanovic macchiata dalla famosa topica di Bologna, Ionut Radu è riuscito dare una sterzata alla sua carriera trasferendosi in prestito all'Auxerre. "Sta dimostrando il suo valore, ha la fiducia del club - ha sottolineato il suo agente Crescenzo Cecere in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Sta facendo un buon campionato. E' stata fatta una scelta quando è arrivata l’opportunità Auxerre. A fine anno tornerà all’Inter e poi si vedrà".