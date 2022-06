“Assolutamente si. Di Gregorio può fare molto bene e crescere tanto anche in A. Lui e il Monza vogliono arrivare in alto insieme”.

“Mi piace molto il fatto che abbia usato il plurale. Sono orgoglioso di aver accompagnato Michele passo dopo passo in questa sua ascesa. Dieci anni dal nostro primo incontro abbiamo conquistato la promozione in A. Le dico una cosa: sarebbe stato più facile e magari veloce arrivare in A senza vincere sul campo, ma il fatto che Michele si sia preso e conquistato la promozione sul campo ha tutto un’altro sapore...”.

Michele Di Gregorio ha conquistato la A con il Monza dopo una brillante stagione in difesa dei pali biancorossi. Carlo Alberto Belloni, agente del calciatore, ha rilasciato un'intervista al sito di Nicolò Schira, commentando la crescita del ragazzo: "Non ho mai avuto dubbi su di lui. È stato il primo giocatore che ho preso nella mia agenzia 10 anni fa, quando ho iniziato a fare l’agente. Mi bastò vederlo un pomeriggio per capire tutte le sue potenzialità”.

I brianzoli l’hanno riscatto per 4 milioni dall’Inter.

“Con la promozione è scattato l’obbligo e probabilmente il club rinnoverà a Michele anche il contratto che attualmente scade nel 2025”.

Quello all’Inter è stato un addio o in arrivederci?

“Con l’Inter ci siamo detti arrivederci. Lo stimano molto e chissà che tra qualche anno le strade non possano ritrovarsi...”.

In questi anni il percorso del suo assistito è stato in continua crescita...

“Michele ha già fatto cinque stagioni al top nei professionisti, prima in C e poi in B tra Renate, Novara, Pordenone e gli ultimi due anni di Monza. Il segreto di questa scalata? Facile, abbiamo sempre scelto il percorso migliore mettendo al primo posto la possibilità di giocare rispetto a categoria, soldi o blasone del club: per quello da capitano dell’Inter Primavera che aveva vinto campionato con giocatori come Dimarco e Bonazzoli siamo andati a Renate in C...”.

Berlusconi e Galliani ha sempre creduto in Di Gregorio spendendo attestati di stima importanti in questi anni.

“Lavorare con Berlusconi e Galliani è un privilegio sia per me sia per Michele. Stiamo parlando di due persone che hanno scritto la storia del calcio. Due vincenti nati. Le racconto una cosa: fin dall'arrivo a Monza il presidente Berlusconi e il dottor Galliani ci hanno sempre detto ‘Andiamo in Serie A’. Loro ne erano certi e convinti e hanno mentalizzato tutto l’ambiente nell’obiettivo..