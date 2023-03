Cosa può fare Ronald Koeman questa sera per fermare la Francia e soprattutto Kylian Mbappé? Kees Kwakman, ex centrocampista oggi opinionista televisivo in patria, spiega quelle che potrebbero essere le scelte del ct della Nazionale olandese ai microfoni di ESPN: "Sposterà Nathan Aké al centro, che avrebbe dovuto giocare come terzino sinistro, e sceglierà Tyrell Malacia come terzino sinistro? Oppure rimetterà in campo Lutsharel Geertruida per portare Jurrien Timber al centro? Oppure metterà immediatamente Stefan de Vrij? Anche questo è possibile. Queste sono le tre opzioni secondo me.